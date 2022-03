Skandal na Oscarach. Smith odpowiedział przemocą na kolejne żarty ze swojej żony

Za nami 94. gala rozdania Oscarów, która przejdzie do historii jako jedna z najpotworniejszych. Miliony osób pokładało wiele nadziei w tym, że Akademia z wyczuciem podejdzie do imprezy i przede wszystkim wykorzysta tak ważne wydarzenie, by jasno opowiedzieć się po stronie walczących za swoją ojczyznę Ukraińców. Głośno mówił o tym choćby Sean Penn, który groził, że jeśli członkowie Akademii nie zaproszą w jakiś sposób prezydenta Wołodymyra Zełeńskiego, by wirtualnie wygłosił przemówienie, to zbojkotuje Oscary i zniszczy swoje statuetki. Spełnił się więc najgorszy sen Seana Penna.