Will Smith miał szczęście. Nigdy nie spotkał inteligentnego rasisty

Popularny hollywoodzki aktor został zapytany o to, czy przejawy rasizmu nie wpłynęły negatywnie na jego psychikę. Zaprzeczył, udzielając przy tym bardzo rezolutnej odpowiedzi. "Dorastałem z przekonaniem, że rasiści są głupi".

Will Smith mówi o rasizmie

Popularny hollywoodzki aktor Will Smith w jednym z niedawnych wywiadów został zapytany o to, czy przejawy rasizmu nie wpłynęły negatywnie na jego psychikę. Zaprzeczył, udzielając przy tym bardzo rezolutnej odpowiedzi. "Dorastałem z przekonaniem, że rasiści są głupi".

Will Smith pojawił się w podcaście Pod Saves America, w którym podzielił się swoimi osobistymi doświadczeniami związanymi z rasizmem. Przyznał, że kilka razy w życiu został nazwany "słowem na N".

Amend: The Fight for America \| Official Trailer \| Netflix

W przezwyciężeniu tych przykrych doświadczeń pomógł aktorowi fakt, że dorastał w przeświadczeniu, że rasizm jest przejawem głupoty, zaś rasiści są po prostu głupi. - Na szczęście dla mojej psychiki, mądry człowiek nigdy nie nazwał mnie słowem na N – dodał.

Smith twierdzi, że w gruncie rzeczy rasizm w Stanach Zjednoczonych nie bierze się ze zła czy nienawiści. U jego źródeł leży ignorancja. Zachęca więc do wzięcia udziału w procesie edukacji i zrozumienia aspektów rasizmu, które znajdują się "we włóknach kraju".

Najnowszy projekt Willa Smitha to wyprodukowany dla Netfliksa miniserial dokumentalny pt. "Obywatelska walka o Amerykę". Aktor jest w nim narratorem, gospodarzem programu. Serial opowiada o wciąż ewoluującej i kosztującej życie wielu osób walce o równość w Ameryce z punktu widzenia XIV poprawki do konstytucji USA.