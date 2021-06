"Władca Pierścieni" z golizną? Kategoryczny sprzeciw

Głównie chodzi jednak o to, że Amazon pracuje nad scenariuszem serialu, który będzie adresowany do trochę starszej widowni niż to miało miejsce w przypadku kinowych produkcji Petera Jacksona. Nie warto jednak spodziewać się, że telewizyjny "Władca Pierścieni" stanie się produkcją podobną, od strony obyczajowości, do "Gry o tron" czy "Spartacusa". Taki ruch zdecydowanie zawęziłby grupę odbiorców serialu. A przypomnijmy, że projekt Amazona ma być największą filmową inwestycją w historii X muzy.