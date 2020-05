"Władca Pierścieni" jest pełen wpadek! Zauważyliście je?

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" to jeden z tych filmów, do których można wracać w nieskończoność i zawsze czerpać przyjemność z seansu. Dziś będzie można zobaczyć film o 20:00 na TVN 7. To świetna okazja, by odkryć wszystkie wpadki w tym kultowym filmie. Wiedzieliście o nich?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

"Władca Pierścieni: Drużyna Pierścienia" zarobił ponad 870 mln dolarów