Woda sodowa uderzyła do głowy? Porównał swój film do "Oppenheimera"

The Rocka oskarżano ostatnio o to, że przez jego gwiazdorskie zachowanie produkcja "Czerwonej Jedynki" kosztowała aż o 50 mln dolarów więcej. Johnson miał notorycznie spóźniać się na zdjęcia, przez to wydłużał się czas pracy całej ekipy, a to są koszty. Dodatkowo dziennikarze podawali, że The Rock ma oddawać mocz do butelek. Ostatnio gwiazdor skomentował te doniesienia, potwierdzając korzystanie z butelek, ale już nie to, że spóźniał się do pracy i sprawiał problemy. Wydaje się jednak, że amerykańskie media zaczęły nieprzychylnie odnosić się do The Rocka, wytykając mu mało skromne słowa o "Czerwonej Jedynce".