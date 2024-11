Milionowe straty? Obrzydliwe praktyki? The Rock odpowiada

W obronie The Rocka stanęli grający z nim Chris Evans i reżyser filmu "Czerwona Jedynka", Jake Kasdan. - To nie tak, że spóźnia się niespodziewanie. Nawet nie nazwałbym tego spóźnieniem. Przyjeżdża nieco później w niektóre poranki, ale to część planu. Jest to uwzględnione w harmonogramach i wszyscy o tym wiedzą - powiedział Evans. - On ma wiele na głowie. Może czasem się spóźnić, ale takie jest Hollywood – to dotyczy wszystkich - stwierdził zaś Kasdan. - Szczerze mówiąc, nakręciłem z nim trzy duże filmy. Nigdy nie widziałem, by źle traktował współpracowników - dodał.