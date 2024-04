Po raz kolejny powrócą. Tym razem w wersji dla starszych widzów

Gdy media podały, że powstanie "Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin", od razu też pojawiły się spekulacje, czy do serii powróci Megan Fox, która w 2014 i 2016 r. wcieliła się w postać nieustraszonej reporterki April O'Neil, najlepszej przyjaciółki i towarzyszki przygód zmutowanych żółwi. Sprawa jest ponoć otwarta, choć po klęsce "Niezniszczalnych 4" i Złotej Malnie dla najgorszej aktorki, akcje Megan Fox nie stoją w Hollywood wysoko.