Wpadliśmy z wizytą do Downton Abbey. "Nowa epoka" to zarazem czas pożegnań i obietnica wielkich zmian

Jakby tego było mało, do Downton Abbey przybywa ekipa filmowa, żeby za stosowną opłatą wynająć wnętrza pałacu na potrzeby nowej hollywoodzkiej produkcji. Kontrowersyjny pomysł u młodszych budzi zachwyt, u starszych – oburzenie. Obawy sceptyków okazują się w pełni uzasadnione. Nieokrzesanym gwiazdkom zupełnie obce są dobre maniery, a filmowcy za nic mają piękne ozdoby i rodowe antyki. Jednak obecność przedstawicieli popkultury w konserwatywnym zamku niesie za sobą powiew świeżości i obietnicę zmian. To, co dla Violet, Roberta i Cory (Elizabeth McGovern) wydaje się pospolite i obrazoburcze, dla Mary (Michelle Dockery), Edith (Laura Carmichael), Toma (Allen Leech) i reszty młodych Crawley’ów jest ekscytującym przeżyciem i zarazem oknem na wielki świat.