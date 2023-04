Wracają "Porady na zdrady". Wymienili całą obsadę poza jedną postacią

"Porady na zdrady" to film, który swoją premierę miał w lutym 2017 roku. W kinach zobaczyło go aż 700 tys. osób. Opowiadał historię zdradzonej w dniu ślubu Kaliny (Magdalena Lamparska) i porzuconej przez chłopaka Fretki (Anna Dereszowska), które rozkręciły nietypowy biznes, który raz na zawsze miał rozwiązać problemy z męską wiernością. Postanawiają pomagać kobietom i na zlecenie testować lojalność ich partnerów. Wszystko szło dobrze do chwili, gdy Kalina miała uwieść Macieja (Mikołaj Roznerski) - coacha i specjalistę do spraw damsko-męskich...