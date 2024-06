Wstrząsający film Martyny Wojciechowskiej. To nie będzie łatwy seans

-Gdy schyliłam się, by dać Hope’owi wodę, poczułam zapach śmierci - mówi w niezwykłym dokumencie "Hope" Martyny Wojciechowskiej. To właśnie Martyna po latach wróciła do Anji, by pokazać jej dalsze losy. I losy chłopczyka, który przed kamerami polskiej ekipy po raz pierwszy spotkał się ze swoją mamą.