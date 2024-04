Wszyscy czekają na "Joker 2". Zwiastun pokonał nawet "Barbie"

"Joker: Folie a deux" będzie wielkim hitem?

Czy to oznacza, że "Joker: Folie a deux" rozbije bank w box office, który trafi do kin 2 października 2024 r.? Można zakładać, że film na pewno zarobi pół mld dolarów. I to w miarę szybko. Pytanie, czy forma musicalowa nie odstraszy części widzów na tyle, że obraz może nie dobić do mld dolarów zysku. Czas pokaże.