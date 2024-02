"Joker 2" z gigantycznym budżetem. Lady Gaga ma zarobić 12 mln dol.

Przede wszystkim dlatego, że film jest zapowiadany jako musical, co może odstraszyć sporą rzeszę fanów pierwszego "Jokera". W ostatnich latach żaden musical (nie licząc filmów Disneya typu "Piękna i Bestia" czy "Aladyn") nie zbliżył się też do granicy miliarda dolarów zarobionych w box office. Co prawda "Wonka" z 2023 r. zarobił ponad 617 mln dol. (firma Warner Bros. była dystrybutorem), ale już na musicalu "Kolor purpury" z tego samego roku koncern stracił ok. 40 mln dol.