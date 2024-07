"Wulgarny i brutalny" i tylko dla dorosłych. Pierwszy taki film Marvela

"Deadpool & Wolverine" - są pierwsze reakcje po pokazach

"Deadpool & Wolverine" będzie jedną z najdroższych produkcji 2024 roku. Może nawet najdroższą. Jej budżet oszacowano na 250 mln dolarów. Będzie to, co podkreślają niemal wszyscy amerykańscy dziennikarze, pierwsza produkcja Marvela z kategorią wiekową "R", czyli tylko dla dorosłych. Do tej pory Marvel robił raczej wszystko, by jego produkcje mogli oglądać także ci młodsi widzowie. To, że nowy film jest brutalny i leją się w nim hektolitry krwi, potwierdzają pierwsi recenzenci.