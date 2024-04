20 mln w jeden dzień. Fani zastopowali i dostrzegli coś ciekawego

Wyświetlony wówczas zwiastun nowości od Marvel Comics trafił potem do internetu, gdzie odtworzono go ponad 365 mln razy. Drugi też "idzie na rekord". Opublikowano go w sieci wczoraj, gdzie zaledwie w ciągu godziny obejrzano go 2 mln razy. Dziś, po upływie niespełna doby, liczba ta wynosi ponad 20 mln (swoją drogą, pobił też inny rekord – największej liczby przekleństw w trailerze). Kiedy jednak istnieje opcja zatrzymania wideo, można więcej dostrzec. I tak właśnie stało się w tym przypadku.