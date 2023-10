Wybory 2023. Mateusz Damięcki zagłosował. Na wybory pojechał z cała rodziną

Aktor dodał kilka fotografii. Najpierw udostępnił ujęcie, w którym jego żona Paulina Andrzejewska otrzymuje kartę do głosowania, a potem wrzuca swój głos do urny. Widzimy następnie jego najmłodszego syna Ignacego, który ustawił się przy dwóch polskich flagach. "Wybieram Polskę" - czytamy we wpisie.