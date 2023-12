Wyfrunięci - pokazy przedpremierowe

Rodzina Mallardów popadła troszkę w rutynę. Tata, Mack jest zadowolony z powolnego życia, z tego że rodzina jest bezpieczna na stawie w Nowej Anglii. W mamie, Pam budzi się zew przygody i chce pokazać dzieciom - nastoletniemu synowi Daxowi i córce Gwen resztę świata. Kiedy na ich stawie pojawia się migrująca rodzina kaczek z ekscytującymi opowieściami o odległych miejscach, Pam przekonuje Macka do wyruszenia w podróż przez Nowy Jork na Jamajkę. To doświadczenie poszerzy ich horyzonty, poznają nowych przyjaciół i osiągną więcej, niż kiedykolwiek myśleli, że jest to możliwe.