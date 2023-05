"Wyglądał jak duch". Wciąż nie może pogodzić się z jego śmiercią

Jacy Nitollo wciąż nie pogodziła się ze śmiercią Raya Liotty. "To był ciężki rok bólu, bólu serca i akceptowania tego, co się wydarzyło. Podobno z czasem jest coraz łatwiej. Myślę jednak, że żaden czas nie zaleczy tak wielkiego bólu. Po prostu uczysz się z tym żyć i iść dalej, ufając, że kiedyś będzie łatwiej" - czytamy we wpisie.