Wyjechał z kraju. "Nie mogłem już oddychać moskiewskim powietrzem"

Dziennikarz nie ma wątpliwości, co do wyniku wojny i roli, jaką odegrają w niej Rosjanie: "Ukraińcy mają rację i dlatego wygrają. Prędzej czy później, to nieuchronne. Właściwie już wygrali. A nas dosięgła katastrofa – nie, nie ekonomiczna czy polityczna. Katastrofa moralna. Bezsilność tych, którzy sprzeciwiają się temu systemowi ponad 20 lat, tylko zwiększa poczucie rozpaczy".