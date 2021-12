Wyśmiał "Dom Gucci". Film Ridleya Scotta nazwał operą mydlaną

Podczas minionego weekendu w kinach pojawił się obraz Ridleya Scotta "Dom Gucci". Bez wątpienia jest to najgłośniejsza produkcja 2021 r. Nie tylko z powodu samego filmu, ale także tego, co wokół niego się dzieje. Projektant mody Tom Ford, który był jednym z bohaterów wydarzeń opowiedzianych przez Ridleya Scotta, nazwał "Dom Gucci" operą mydlaną i porównał do satyrycznego show.