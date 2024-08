Wystarczył jeden sezon. Disney+ kasuje "Gwiezdne wojny: Akolita"

O czym są "Gwiezdne wojny: Akolita"?

"Akolita" przedstawia widzom Zakon Jedi przeżywający lata świetności, z okresu, którego jak dotąd nie widzieliśmy w filmach ani serialach z gwiezdnego uniwersum. Akcja dzieje się bowiem 100 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gwiezdnych wojen: Części I – Mroczne widmo". To okazja, by przyjrzeć się temu, co mogło doprowadzić do upadku Zakonu Jedi.