Rekordowa oglądalność. Dlaczego fani nienawidzą przeboju roku?

"Akolita" przedstawia widzom Zakon Jedi przeżywający lata świetności, z okresu, którego jak dotąd nie widzieliśmy w filmach ani serialach z gwiezdnego uniwersum. Akcja dzieje się bowiem 100 lat przed wydarzeniami znanymi z "Gwiezdnych wojen: Części I – Mroczne widmo". Będzie okazja, by przyjrzeć się temu, co mogło doprowadzić do upadku Zakonu Jedi. Leslye Headland podkreślała, że nie zamierza przedstawiać rycerzy wyłącznie w jednym wymiarze, jako idealnych bohaterów bez skazy.