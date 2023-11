Wystawi się na pośmiewisko? Kardashian chce zawojować kinem

Kim Kardashian zdobyła spory rozgłos w 2007 r., gdy do sieci trafiła jej sekstaśma z muzykiem Ray J. Szybko potem pojawiły się rozbierane sesje w "Playboyu". Co więcej, rodzina Kardashian wykorzystała tę aferę, by wypromować rodzinne reality-show "Keeping Up With The Kardashians". Ten program ostatecznie był emitowany przez 14 lat.