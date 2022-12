Wzruszające słowa Gąsowskiego. "Dopiero co żeśmy rozmawiali"

Gąsowski zwrócił się bezpośrednio do przyjaciela: "Emilian… dopiero co, żeśmy rozmawiali, dopiero co, żeśmy się widzieli, dopiero co, do siebie pisali… Kochany… dziękuję Ci za to, że zawsze miałeś dla mnie czas, dobre słowo i serdeczność, która była znacznie bardziej serdeczna niż mogłaby być… Dziękuję Ci za Twoje poczucie humoru, za Twój zapał, idealizm i … duszę wspaniałego, wrażliwego dziecka, która pozwalała Ci zawsze marzyć i te marzenia spełniać……nie tylko Twoje marzenia, ale także marzenia tych, którzy nie mieli odwagi bądź siły, na takie spełnianie".