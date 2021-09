YouTube zagotował się. Zwiastun nowego "Matrixa" bije rekordy popularności

Przypomnijmy, że trailer czwartej części "Matrixa" po raz pierwszy został zaprezentowany na konferencji branży filmowej CinemaCon już pod koniec sierpnia. Jednak specjaliści od marketingowych akcji zrobili fanom kultowej produkcji psikusa i nie opublikowali go w sieci (co nie spotkało się z pozytywnymi opiniami). Uruchomili natomiast stronę, która odliczała dni i godziny do internetowej premiery zwiastuna. Aktywne były dwie ikony z czerwoną i niebieską kapsułką. Tylko jedna z nich miała odkryć przed widzem świat Matrixa.