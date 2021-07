Był anonimowym YouTuberem. Teraz będzie pracował w Hollywood

YouTuber o pseudonimie Shamook nie był zadowolony z finałowej sceny drugiego epizodu serialu "The Mandalorian" (wchodzącego w skład uniwersum "Gwiezdnych wojen"). Odcinek zatytułowany "The Rescue" miał premierę pod koniec ubiegłego roku. Zamykała go sekwencja, w której pojawia się cyfrowo podstarzały Luke Skywalker. YouTuber, wykorzystując technologię deepfake, podrasował efekty specjalne. Filmik umieścił w sieci. Zapewne nie spodziewał się, jakie będą tego konsekwencje.