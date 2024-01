"Za duży na bajki 2" – kontynuacja familijnego hitu w kinach już od 15 marca. Zobacz teaser i plakat filmu

Moc przyjaźni, przygód i wzruszeń. "Za duży na bajki 2" w reżyserii Kristoffera Rusa to kontynuacja familijnego hitu, który zachwycił krytyków, przyciągnął tłumy do kin i święcił triumfy na VOD. W kinach już od 15 marca. Na ekranie ponownie pojawią się Maciej Karaś, Amelia Fijałkowska i Patryk Siemek. Tak jak w pierwszej części towarzyszyć im będą Karolina Gruszka i Dorota Kolak. Do obsady dołączyli m.in. Paweł Domagała, Michał Żurawski oraz Grzegorz Małecki. Dzisiaj prezentujemy teaser i plakat filmu.