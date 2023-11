"Zabójca" - nowy hit Netfliksa. Dawno nikt nie obraził tak Niemców

"Zastrzeżenie budził we mnie zwłaszcza początek filmu. Przez 20 minut bohater opowiada widzom, jakim to jest perfekcyjnym zawodowcem, pozbawionym emocji, empatii i słabości, a potem oddaje banalnie niecelny strzał. Spudłował, a potem zamiast ponownie strzelić, to zaczyna się rozglądać niczym surykatka szara. Przez długi czas nie mogłem się też przekonać do Michaela Fassbendera. Sprawiał wrażenie zagubionego, niepewnego swej roli" – napisał krytyk "Decidera", który ostatecznie wystawił "Zabójcy" pozytywną opinię.