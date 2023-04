"Zabójcze wesele". Chcecie zabawy? W tym filmie nikt nie powiedział "dość" [RECENZJA]

Jennifer Aniston nie udaje postaci dwudziestolatki zdolnej do wszystkiego. Policjant Sandlera to nie jest glina, jakiego znacie z typowych akcyjniaków. Nawet nie potrafi dobrze strzelać! Każdy trop, na który wpadają nasi detektywi-amatorzy, okazuje się pudłem. Droga torba, którą dostają w prezencie? Dowiadujemy się, że jest... ze skóry dinozaura. Mają przeciwko sobie porywaczy, rodzinę Maharadży, paryską policję, komandosów... Wtedy wchodzi Jennifer Aniston w najpiękniejszej sukience i nawet nie ma zamiaru odpowiadać na zdziwione spojrzenia. Tak, przyszła tu rozwiązać zagadkę i zrobi to w hollywoodzkim stylu. Pościgi: odhaczone, walki wręcz: są, humor sytuacyjny i iskrzące dialogi: proszę bardzo. Jeśli nie takiej rozrywki szukacie w komediach kryminalnych, to już nic wam nie pomoże!