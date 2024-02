Zac Efron zagrał wrestlera. Palił się ze wstydu

- To nie było takie fajne, jak wydawało się w telewizji. Dopóki nakręca cię adrenalina, jest świetnie. Nie wiem, do czego mógłbym porównać to uczucie... Może do jazdy na deskorolce, kiedy byłem dzieciakiem. Możesz robić niesamowite rzeczy, a ból jest wypierany przez twój umysł. Ale potem wracasz do domu i myślisz sobie: "Stary, w co ja się wkopałem?". Jesteś cały obolały, masz połamane żebra, na drugi dzień dopadają cię zakwasy i nie możesz wstać z łóżka - opowiadał Efron w magazynie "Metro".