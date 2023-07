Zadrwili z Królikowskiego? Filmowy plakat z aktorem rozbawił internautów

Mimo tak fatalnego wizerunku Antonii Królikowski od czasu do czasu wciąż jednak pojawia się w filmach i to w zaskakujących, biorąc pod uwagę jego perypetie w życiu prywatnym, rolach. Już czwartego sierpnia do kin wejdzie najnowsze produkcja z udziałem kontrowersyjnego aktora.