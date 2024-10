Zagrał Donalda Trumpa w filmie "Wybraniec". "Spytałbym, co z nim jest nie tak"

Rozmawiamy o filmie o człowieku, który powiedział, że nie istnieje coś takiego jak zła reklama. Trump od zawsze trzyma się zasady "nie ważne, jak mówią, ważne, żeby mówili". Więc raczej nikt z nas się o to nie martwi (śmiech). Wszyscy mówią i piszą, że ten film to będzie jedna wielka porażka. Nie zgadzam się. Już sam fakt, że powstał, świadczy o jego sukcesie i naszym triumfie. Ali Abbasi i reszta ekipy poświęcili naprawde wiele, aby ten film w ogóle otrzymał jakąkolwiek dystrybucję i następnie trafił do kin! Trump odniósł się do "Wybrańca" w swoim poście na Twitterze. Tym samym po prostu połknął haczyk, na który się dał złapać. W końcu dla nas to jest promocja sama w sobie. Nasz film w humanistyczny sposób portretuje Trumpa. Wydaje mi się, że to nie jest tylko i wyłącznie pamflet, który ma na celu wyśmiewać byłego prezydenta. Ten projekt jest czymś znacznie więcej. I być może Trump nie do końca jest tego wszystkiego świadomy.