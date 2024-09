Zagrał Trumpa. Mówi o szokującej scenie gwałtu

Sebastian Stan o roli Donalda Trumpa

Jak zaznacza "Variety", "Wybraniec" to jeden z najbardziej kontrowersyjnych filmów tego roku. W głównego bohatera wciela się Sebastian Stan, którego widzowie mogą znać przede wszystkim z roli Zimowego Żołnierza, Bucky'ego Barnesa w filmach Marvela. Stan utył do roli, a także miesiącami przeglądał materiały z Donaldem Trumpem. - Mam 130 wideo ukazujących jego ciało na moim telefonie. Mam też 562 nagrania z nim wyciągnięte z różnych dekad aż po dziś. Wszystko po to, by nauczyć się mówić tak, jak on i móc improwizować jak on - komentuje w najnowszym wywiadzie dla "Variety".