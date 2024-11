Zagrał Trumpa w kontrowersyjnym filmie. Mówi, co o nim myśli

Na finiszu amerykańskich wyborów wcielający się w "Wybrańcu" w Trumpa Sebastian Stan głośno komentuje polityka. I nie gryzie się w język. - On nie dba o twoją sytuację - powiedział w rozmowie z "Hollywood Reporter". Aktor zachęcał Amerykanów do obejrzenia filmu przed oddaniem głosu. - Jeśli mieszkasz w tym kraju, powinieneś to zrobić, bo to twoje prawo. Masz prawo być ciekawym i wiedzieć, co jest do odkrycia – podkreślił. Dodał: - Wszystko, co jest w tym filmie, zostało udokumentowane przez ostatnie 30, 40 lat.