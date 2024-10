Zagrali jedną z najsłynniejszych scen w historii polskiego kina. Karol Strasburger wspomina, co usłyszał od męża Jadwigi Barańskiej

- Nie mieliśmy wielu kontaktów poza planem - zwierza się Strasburger. - To nie był ten typ aktorki, że kawki, herbatki. Pracowaliśmy razem i na tym się skupiała. Życie prywatne rezerwowała przede wszystkim dla Jerzego. No a poza tym szybko wyjechali zagranicę, więc nie było możliwości spotykać się i pogłębiać towarzyskich relacji. To raczej Jerzy utrzymywał kontakt: pisał, dzwonił, opowiadał co u nich. To od niego wiem, że Jadwiga nie czuła się tam najlepiej. W Polsce była gwiazdą, tam z miejsca znalazła się na uboczu. Popadała w coraz większą apatię. I nie chodziło o oklaski i splendor, raczej o brak zawodowego zapotrzebowania na nią jako aktorkę. To musiało być dla niej bardzo trudne. Pod koniec życia próbowaliśmy podtrzymywać ją na duchu, ale ona wyraźnie dawała znać, że nie ma ochoty dalej się z tym borykać. Warto zachować ją w pamięci, ale dziś warto przede wszystkim pomóc Jerzemu, który został sam, bez niej, miłości swego życia.