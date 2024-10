Nie żyje Jadwiga Barańska. Mąż opublikował jej ostatnie słowa na krótko przed śmiercią

"Kochani, przed trzema godzinami Jadzia odeszła. Bardzo nam ciężko. Jerzy i Mikołaj" - napisał Jerzy Antczak na Facebooku wspólnie z synem pary. Jadwiga Barańska kilka dni przed śmiercią obchodziła 89 urodziny. Wówczas reżyser miał do niej jedną prośbę. "Jesteś dla Mikołaja i mnie darem Boga. W tym szczególnym dniu prosimy Go, aby przywrócił Ci zdrowie. Bo niczego więcej nam w życiu nie potrzeba. Błagamy, bierz lekarstwa i nie odmawiaj wizyt w szpitalu, uważając to za bezcelowe" - pisał.