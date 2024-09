Zamiast Cieślaka – Grabowski. Wyniki nie pozostawiają wątpliwości

"Musi jakby trochę wejść ‘w buty’ Bronka Cieślaka. A tego nie chce ani on, ani my jako ekipa. Andrzej to wie i rozumie, że będzie oceniany przez ten pryzmat. Dlatego często zgadza się na rzeczy wbrew sobie i tak zwanej popularności masowej. Specjalnie do roli zapuścił włosy, brodę. W mojej ocenie, nieźle mu to wychodzi i naprawdę szanuję to, co robi dla serialu i postaci, jaką sobie wymyślił i konsekwentnie prowadzi od pierwszego dnia" - powiedział reżyser, Szymon Jakubowski.