"Dzwonił z groźbami". Wyznał, co się działo po jego odejściu z serialu

Na pytanie, kiedy zaczął tęsknić za "Kiepskimi", odpowiedział: - W ogóle nie zacząłem tęsknić. To "Kiepscy" za mną cały czas tęsknili. Mniej więcej co roku Ania (producentka seriali Anna Skowrońska – przyp. aut.) dzwoniła do mnie. Wykazywała się zresztą przy tym wielką cierpliwością i pokazała wielką klasę, bo ja bo czasami, momentami byłem pewnie niegrzeczny, przykry w stosunku do Ani, potrafiłem rzucić słuchawką. Za co przepraszam – wyznał szczerze Żukowski.