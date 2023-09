Festiwal w Gdyni. Zapytali o Kaczyńskiego. Gajos odniósł się do spekulacji

"Jasnym punktem obsady jest niewątpliwie Janusz Gajos. Aktor wciela się w lidera konserwatywnej, prawicowej partii, który manipuluje opinią publiczną, by zrealizować swoje cele. Podobieństwa do rzeczywistej postaci nasuwają się same" - napisała Karolina Grabińska w swojej recenzji filmu. Tak się składa, że w trakcie piątkowej konferencji filmu na festiwalu w Gdyni, jedna z dziennikarek zapytała twórców, czy inspirowali się Jarosławem Kaczyńskim.