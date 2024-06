Zarobili 300 mln dolarów. Trzecia część horroru może to przebić

"Ciche miejsce" to film wyreżyserowany przez Johna Krasinskiego. Zagrał tam razem ze swoją prawdziwą żoną, Emily Blunt. Kto nie pamięta sceny, w której Blunt rodzi w wannie, powstrzymując się od krzyku, a po schodach wchodzi już żądny krwi potwór-kosmita? Co też tam się działo! Film, w którym wszyscy muszą być cicho, fascynował widzów z całego świata, co przełożyło się na zysk z biletów wynoszący dokładnie 341 mln dolarów. Druga część była kwestią czasu. Kosztowała już więcej, ale zarobiła mniej. Emily Blunt już bez partnerującego jej na ekranie Johna zgarnęła z box office'u 297 mln dolarów. Dużą niespodzianką jest to, co dzieje się wokół trzeciej części serii.