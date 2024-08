Zaskakujący biznes Mikołaja Roznerskiego. "Tak się po prostu wydarzyło"

Początkowo to był projekt grupy osób. Zaproponowano mi, żebym w to wszedł. Stwierdziłem, że muszę się najpierw czegoś nauczyć. Powiedziałem "dajcie mi rok, pokażcie, gdzie mam pojechać i co zobaczyć". Byłem w Brazylii, Indiach, Kolumbii, i Etiopii. Do dzisiaj mam kontakt z ludźmi, których tam poznałem, osobiście zamawiam ziarna. Mam z tego ogromny fun i nie myślałem, że to stanie się biznesem. Okazało się, że moja ciężka praca, którą włożyłem w ten rok przygotowań, dała mi wiarygodność. Nie jestem kolejną "znaną twarzą", która reklamuje coś swoim nazwiskiem, tylko jest to mój autorski projekt. I tak to się zaczęło.