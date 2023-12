Polski przebój Netfliksa. Kobieta bez mężczyzny szczęścia nie zazna

Aktor dał z siebie wszystko, co miał najlepszego do zaoferowania. Jego rozbrajający uśmiech oraz nagi tors są mocno eksponowane i okazały się świetną wizytówką i reklamą dla filmu. Jak napisała jedna z recenzentek "Poskromienia złośnicy", "goła klatka piersiowa Mikołaja Roznerskiego to niemal oddzielny bohater filmu".