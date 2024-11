Zbliża się nowy Pan Kleks. Reżyser wypuścił zwiastun... piosenki

"Kleksa i wynalazek Filipa Golarza"

Druga odsłona nowych przygód Pana Kleksa i jego uczniów ma nosić tytuł "Kleks i wynalazek Filipa Golarza". Po letniej przerwie Ada Niezgódka wraca do Akademii, żeby rozwikłać tajemnicę pochodzenia swojego przyjaciela – Alberta. W tym samym czasie profesor Kleks wyrusza do świata realnego, żeby odnaleźć przyjaciela sprzed lat. Okazuje się, że oba te tropy prowadzą do dawnego absolwenta Akademii – Filipa zwanego Golarzem. Premiera jest zapowiadana na 3 stycznia 2025 roku. Maciej Kawulski z ekipą już teraz podsyca jednak zainteresowanie filmem.