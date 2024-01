"Akademia Pana Kleksa" z rekordem. Tylu widzów nie było w kinach na polskim filmie od pięciu lat

Teraz okazuje się, że widzowie walą do kin drzwiami i oknami - wszystko po to, aby na 125 minut zanurzyć się w kolorowym, magicznym, a momentami przerażającym świecie i poznać go razem z Adą Niezgódką graną przez Antoninę Litwiniak. W produkcji można też zobaczyć Tomasza Kota jako Kleksa czy Sebastiana Stankiewicz w roli Mateusza.