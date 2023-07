"Zbyt gorąco, by pracować". Jak wykonywać zawodowe obowiązki w 43-stopniowym upale?

Zaletą dokumentu Arte.tv (link do filmu znajdziecie na końcu tekstu) jest fakt, że pokazuje on, jak ekstremalne upały wpływają na pracowników na całym świecie. Na wysypisku śmieci we Włoszech i budowie w Bourdeaux we Francji temperatury również dochodzą do 38–40°C. Jesteśmy na szczęście w Europie, gdzie dba się o pracownika, są inspekcje pracy, związki zawodowe i możliwość podjęcia realnej walki o swoje prawa.