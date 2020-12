Zdradził gorzką prawdę o ojcu. "To go zrujnowało"

Vincent jest najmłodszym synem Andrzeja Żuławskiego i Sophie Marceau. Ma 25 lat, jest modelem i aktorem, ale ciągnie go do reżyserii. W najnowszej rozmowie z "Vivą" nie chciał mówić o słynnych rodzicach, ale dziennikarka nie dawała za wygraną. Na pytanie, czy ma żal do ojca, że nie próbował walczyć z rakiem, Vincent odparł: "Nie lubię takich pytań. To dla mnie bolesne i zbyt personalne". Ale potwierdził, że Żuławski po prostu nie chciał już żyć.