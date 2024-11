Zdrowy fizycznie pacjent wszedł do karetki i już z niej nie wyszedł. "Wstrząsające. Zamiast pomocy, nieśli śmierć"

"Łowcy skór" to jedna z najgłośniejszych spraw kryminalnych w wolnej Polsce. Dokument MAX wraca do wydarzeń z połowy lat 90-tych, gdy pracownicy łódzkiego pogotowia w porozumieniu z zakładami pogrzebowymi doprowadzali do śmierci pacjentów, by dostawać pieniądze za tzw. "skóry". Twórcy serialu dokumentalnego odsłaniają kulisy procederu, który doprowadził do śmierci ponad tysiąca osób. Rozmawiają z rodzinami ofiar, pracownikami pogotowia oraz zakładów pogrzebowych, a także pokazują archiwalne nagrania z procesu. Mimo iż to dobrze znana sprawa, to wciąż szokuje.