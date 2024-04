Zendaya pracuje od 13. roku życia. To piętno na całe życie

Zendaya zyskała sławę już w szkole podstawowej, kiedy zaczęła grać w serialu Disneya ""Shake It Up". Była gwiazdą telewizji familijnej aż do osiągnięcia pełnoletności. Przełomem okazała się dla niej rola w debiutanckiej fabule "Spider-Man: Homecoming", w którym zagrała "oschłą socjopatyczną intelektualistkę", jak sama mówiła o swojej bohaterce. Krytycy zachwycali się, że jest "złodziejką scen" i przyznali jej tytuł "MVP filmu".