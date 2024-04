Zendaya w scenie trójkąta. "Ludzie są zafascynowani"

- Musieliśmy to zrobić na jednym ujęciu - powiedziała Zendaya w rozmowie z "People". - To było coś w stylu: "Okay, musisz powiedzieć to zdanie, kamera musi zostać skierowana tutaj, a jeśli coś schrzanimy, musimy zacząć od nowa". To bardzo zamierzone i przemyślane działanie przy pomocy wszystkich. Społeczność ludzi tworzy to jedno ujęcie. To tak, jakbyśmy my, aktorzy, ostatecznie byli tylko małą częścią tego wszystkiego - wyjaśniła.