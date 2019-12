"Zimna Wojna". Nagroda dla filmu Pawlikowskiego od Europejskiej Akademii Filmowej

Deszcz nagród dla wybitnego polskiego filmu wcale się nie skończył.Po zeszłorocznym triumfalnym przemarszu przez wszystkie możliwe festiwale i rozdania nagród, w ostatnią sobotę dostał wyróżnienie od publiczności podczas 32. ceremonii wręczenia Europejskich Nagród Filmowych.

- Jestem podekscytowany, to pierwszy raz, kiedy mi się to przytrafia. Chciałbym podziękować aktorom i dystrybutorom, którzy rozpowszechniają ten film w całej Europie - powiedział Paweł Pawlikowski w Berlinie.

"Zimna wojna" to dramat autorstwa Pawła Pawlikowskiego, który otrzymał Złotą Palmę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Cannes dla najlepszego reżysera. Obraz otrzymał aż trzy nominacje do Oscara i cztery nominacje do nagród BAFTA.