Złote bikini z filmu na sprzedaż. "O godności nie było mowy"

"Praktycznie naga w stroju, który nie był moim wyborem. Nie ja to wymyśliłam. Kiedy reżyser pokazał mi strój, pomyślałam, że sobie żartuje i zdenerwowałam się. Musiałam siedzieć bardzo wyprostowana, bo nie mogłam mieć wałeczków na bokach. Żadne niedoskonałości nie były akceptowane" - pisała. "Co odkupiło tę scenę, to fakt, że zabiłam Jabbę tym łańcuchem. Bardzo pocieszające. Naprawdę mi ulżyło, bo nienawidziłam tego stroju i tego siedzenia prosto, i nie mogłam doczekać się, aż go wykończę" - przyznała.